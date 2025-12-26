В МИД сравнили «не столь отдаленные от России страны» с завсегдатаями кабака

Замглавы МИД Рябков: Некоторые страны ведут себя как в кабаке

Ряд соседних с Россией стран пренебрегают дипломатическим этикетом в контактах с Москвой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

«За закрытыми дверями в уважаемых многосторонних форматах представители некоторых, не столь отдаленных от России стран, обращаясь к нам, допускают обсценную лексику на русском языке», — сказал российский дипломат, отметив, что дипломатия порой «не обходится без перчинки и без специй».

«Мы же не в кабаке, в конце концов, поэтому не надо жить одним эпатажем», — добавил Рябков.

Ранее европейские источники газеты The Financial Times рассказали, что в Евросоюзе есть понимание необходимости возобновить полноценный диалог с Россией.