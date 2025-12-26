Реклама

08:36, 26 декабря 2025Россия

В Москве скончался бывший замминистра обороны

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Москве скончался бывший заместитель министра обороны России Юрий Садовенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение.

«Юрий Садовенко скончался 25 декабря из-за болезни сердца», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что ему было 56 лет. Других подробностей на данный момент нет.

Садовенко занимал должность замминистра обороны более 11 лет — с января 2013 года. Он работал при экс-главе ведомства Сергее Шойгу. Президент России Владимир Путин 20 мая 2024 года освободил его от должности.

Садовенко также работал с Шойгу в МЧС России и администрации Московской области.

