В Москве скончался бывший замминистра обороны

В Москве умер бывший замглавы Минобороны России Садовенко

В Москве скончался бывший заместитель министра обороны России Юрий Садовенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение.

«Юрий Садовенко скончался 25 декабря из-за болезни сердца», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что ему было 56 лет. Других подробностей на данный момент нет.

Садовенко занимал должность замминистра обороны более 11 лет — с января 2013 года. Он работал при экс-главе ведомства Сергее Шойгу. Президент России Владимир Путин 20 мая 2024 года освободил его от должности.

Садовенко также работал с Шойгу в МЧС России и администрации Московской области.