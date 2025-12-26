Реклама

23:07, 26 декабря 2025Россия

В Петербурге открыли новую линию метро

Беглов: Станции «Юго-Западная» и «Путиловская» на новой линии метро открыты
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Александр Беглов / Telegram

В Петербурге состоялось торжественное открытие двух станций метрополитена — «Юго-Западная» и «Путиловская», это первый участок новой Красносельско-Калининской линии. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Участок от «Юго-Западной» до «Путиловской» сможет обслуживать более 200 тысяч пассажиров в сутки.

Глава города отметил, что при оформлении станций был использован натуральный камень. Однако, если «Юго-Западная» получилась светлой и напоминает северную природу, то «Путиловская» стала более строгой, в ее оформлении можно найти отсылку к истории Путиловского завода. Кроме того, на второй станции оформлено панно на тему машиностроения и литейного дела.

Беглов также пообещал жителям города за пять лет открыть еще 10 новых станций метрополитена.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об открытии станции метро «Кудрово».

