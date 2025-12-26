Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:13, 26 декабря 2025Россия

В регионе России детей не пустили на новогоднюю дискотеку из-за одного обстоятельства

На Урале детей с нарушениями дисциплины не пустили на новогоднюю дискотеку
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: читатель E1.RU

В Екатеринбург детей с нарушениями дисциплины не пустили на новогоднюю дискотеку. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

Родители нескольких школьников возмутились тем, что их детям отказали в присутствии на мероприятии. По их мнению, таким образом детей поделили на «хороших» и «плохих». С изданием связалась мама одной из школьниц — она утверждает, что ее дочь тоже не попала праздник.

Мой ребенок сидит в коридоре и плачет. Ее не пускают

Жительница ЕкатеринбургаЕе дочь не пустили на новогоднюю дискотеку

В городском Департаменте образования изданию сообщили, что дискотека была дополнительным мероприятием, на которое пускали только тех детей, кто не имел нарушений внутреннего распорядка. Что касается упомянутой девочки, то ее якобы поймали курившей в школьном туалете, указано в публикации.

Ранее омские чиновники отказались бесплатно кормить детей бойцов СВО в школах. Восстановить справедливость удалось органам прокуратуры – для этого надзорное ведомство было вынуждено обратиться в суд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кошелек Зеленского» впервые прокомментировал коррупционный скандал на Украине

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    Собчак прокомментировала запуск YouTube-канала Урганта

    Пригожин предсказал будущее карьеры Долиной после скандала

    Россиянину разбили голову в споре о прогреве авто

    В России оценили темпы возвращения страны в мировую экономику

    Принц Гарри скрыл свои титулы и выступил под другой фамилией

    Россию призвали поскорее слезть с нефтяной иглы

    Раскрыто влияние на курс рубля решения Банка России о продажах валюты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok