В регионе России детей не пустили на новогоднюю дискотеку из-за одного обстоятельства

В Екатеринбург детей с нарушениями дисциплины не пустили на новогоднюю дискотеку. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

Родители нескольких школьников возмутились тем, что их детям отказали в присутствии на мероприятии. По их мнению, таким образом детей поделили на «хороших» и «плохих». С изданием связалась мама одной из школьниц — она утверждает, что ее дочь тоже не попала праздник.

Мой ребенок сидит в коридоре и плачет. Ее не пускают Жительница Екатеринбурга Ее дочь не пустили на новогоднюю дискотеку

В городском Департаменте образования изданию сообщили, что дискотека была дополнительным мероприятием, на которое пускали только тех детей, кто не имел нарушений внутреннего распорядка. Что касается упомянутой девочки, то ее якобы поймали курившей в школьном туалете, указано в публикации.

