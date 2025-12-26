В регионе России решили создать министерство демографии

В Нижегородской области решили создать министерство демографии

В Нижегородской области решили создать министерство демографии. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в Telegram.

С января 2026 года в министерство демографии и развития человеческого капитала переименуют управление по труду и занятости населения Нижегородской области. Его возглавит Игорь Пантюхин.

Как пояснил Никитин, в задачи нового министерства будет входить мониторинг демографической динамики, выявление ключевых трендов и выработка решений для комплексного улучшения демографической ситуации в регионе. Речь идет о контроле за рождаемостью и смертностью, а также внутренней и внешней миграцией.

«Всестороннее обеспечение демографического роста – зона ответственности вновь создаваемого министерства», — заключил губернатор.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии порассуждал о катастрофической ситуации с рождаемостью в мире. По словам главы государства, демография является вопросом, который волнует все страны постиндустриального развития.