Россия
13:48, 26 декабря 2025Россия

В России «черная вдова» осталась без выплат за мужа-фронтовика

Во Владимирской области суд признал фиктивным брак бойца СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Во Владимирской области жена бойца СВО осталась без выплат за мужа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

Мужчина заключил контракт с Минобороны. В зоне боевых действий он пропал. При этом за несколько дней до убытия на фронт боец вступил в брак.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что супруги не жили вместе и даже не общались после похода в загс. Брак был признан недействительным, все положенные выплаты направили матери и другим членам семьи военнослужащего.

Ранее в Ульяновской области 38-летняя «черная вдова» пошла на имитацию беременности ради, для того чтобы выйти замуж за 60-летнего участника СВО. Она даже достала поддельную справку о беременности. В итоге этот документ стал ключевым доказательством против россиянки.

