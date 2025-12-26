В России «черная вдова» осталась без выплат за мужа-фронтовика

Во Владимирской области суд признал фиктивным брак бойца СВО

Во Владимирской области жена бойца СВО осталась без выплат за мужа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

Мужчина заключил контракт с Минобороны. В зоне боевых действий он пропал. При этом за несколько дней до убытия на фронт боец вступил в брак.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что супруги не жили вместе и даже не общались после похода в загс. Брак был признан недействительным, все положенные выплаты направили матери и другим членам семьи военнослужащего.

