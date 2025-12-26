В России объяснили ракетный удар по семи энергообъектам Киева

Сенатор Карасин объяснил удар по энергообъектам Киева ответом на действия ВСУ

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил мощный ракетный удар Вооруженных сил России по энергообъектам Киева и области ответом на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это обычно делается в ответ на то, что топят наши суда, ударяют по энергообъектам Российской Федерации, особенно это касается юга страны, но удары наносятся сейчас и глубоко с помощью натовских ракет и натовской разведки. Удары наносятся не только по энергообъектам, но и по гражданским целям. Идут военные действия, мы обязаны отвечать. Иначе мы оставим собственных людей без прикрытия», — поделился Карасин.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли мощный ракетный удар по энергообъекту в Киеве. По данным местных СМИ, предварительно под удар попала ТЭЦ в Киеве.

Позже стало известно, что ВС России атаковали семь энергообъектов в Киеве и области «Кинжалами» и «Калибрами». В результате ударов над городом поднялось огненное грибовидное облако.

