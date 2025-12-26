Реклама

12:20, 27 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили ракетный удар по семи энергообъектам Киева

Сенатор Карасин объяснил удар по энергообъектам Киева ответом на действия ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил мощный ракетный удар Вооруженных сил России по энергообъектам Киева и области ответом на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это обычно делается в ответ на то, что топят наши суда, ударяют по энергообъектам Российской Федерации, особенно это касается юга страны, но удары наносятся сейчас и глубоко с помощью натовских ракет и натовской разведки. Удары наносятся не только по энергообъектам, но и по гражданским целям. Идут военные действия, мы обязаны отвечать. Иначе мы оставим собственных людей без прикрытия», — поделился Карасин.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли мощный ракетный удар по энергообъекту в Киеве. По данным местных СМИ, предварительно под удар попала ТЭЦ в Киеве.

Позже стало известно, что ВС России атаковали семь энергообъектов в Киеве и области «Кинжалами» и «Калибрами». В результате ударов над городом поднялось огненное грибовидное облако.

