ВС России ударили «Кинжалами» и «Калибрами» по семи энергообъектам в Киеве

ВС России нанесли мощный ракетный удар по энергообъекту в Киеве. Момент атаки попал на видео. «Баллистические ракеты поразили цель», — говорится в публикации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». После атаки в разных районах города были зафиксированы проблемы с электричеством.

Во время ночных ударов в небе над украинской столицей была замечена серия вспышек, ее сняли на видео. По данным местных СМИ, предварительно, под удар попала ТЭЦ в Киеве.

Позже стало известно, что ВС России атаковали семь энергообъектов в Киеве и области «Кинжалами» и «Калибрами». В результате ударов на городом поднялось огненное грибовидное облако.

Киев светится голубыми и красными цветами: по городу со всех сторон наносятся удары Times of Ukraine

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах и призвал горожан оставаться в укрытиях. Утром на фоне воздушной тревоги в украинской столице прозвучали новые взрывы.

Минобороны отчиталось о шести групповых ударах по объектам Украины

За неделю с 20 по 26 декабря ВС России нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам Украины.

В Министерстве обороны сообщили, что в ответ на удары ВСУ по российским гражданским объектам атакованы предприятия военно-промышленного комплекса и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу. Также были поражены аэродромы, склады, используемая украинскими войсками транспортная и портовая инфраструктура, цеха сборки и места хранения дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований и наемников.

Одной из целей массированного удара по Украине в ночь на 26 декабря стала электрическая подстанция «Темвод» в Николаеве. Она была атакована беспилотником «Молния».

ВСУ предупредили о «рое российских дронов»

Специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) создают настоящий «рой дронов». По словам командира технико-эксплуатационной части с позывным Булус, к добровольцам поступает большое число беспилотников разного формата и от разных производителей, которые постоянно усовершенствуются.

Командир отметил, что инженеры бригады постоянно анализируют и ведут радиоразведку на линии боевого соприкосновения, для того, чтобы противодействовать системам радиоэлектронной борьбы ВСУ.

При этом ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что в зоне специальной военной операции (СВО) есть нехватка тяжелых БПЛА. Проблема на данный момент решается.

По количеству дронов — да, не хватает тяжелых, таких как «Баба Яга» у противника. Но в целом по количеству дронов мы превосходим противника практически на всех участках фронта Владимир Путин Президент России

По его словам, вопросом тяжелых беспилотников занимается Министерство обороны, в частности, лично глава ведомства Андрей Белоусов. Благодаря этому ситуация в этой сфере кардинально изменилась, сказал российский лидер.