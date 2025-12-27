Реклама

02:44, 27 декабря 2025Россия

«Рой российских дронов» ударит по ВСУ

РИА Новости: Добровольцы ВС России готовят «рой дронов» для ударов по ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Настоящий «рой дронов» создают специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) (выполняет задачи в интересах группировки «Юг» — прим. «Ленты.ру»). Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на командира технико-эксплуатационной части с позывным Булус.

К добровольцам поступает большое число беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разного формата и от разных производителей, которые постоянно усовершенствуются.

«Это (усовершенствование — прим. «Ленты.ру») делается каждодневно. Беспилотники полетят роем и в большом количестве», — добавил Булус.

Инженеры бригады, по словам командира, постоянно анализируют и ведут радиоразведку на линии боевого соприкосновения, для того, чтобы противодействовать системам радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Булус пояснил, что российские бойцы смотрят, какие частоты перекрывает враг и оперативно подготавливают БПЛА, что бы были другие частоты.

«Меняем видеоуправление, меняем и само управление», — заключил командир.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по украинским объектам критической инфраструктуры.

