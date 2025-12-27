Реклама

07:51, 27 декабря 2025Бывший СССР

В Киеве прозвучали новые взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали новые взрывы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали новые взрывы. Об этом сообщил украинский «Пятый канал» в своем Telegram-канале.

«В Киеве слышны взрывы. Воздушные силы ранее сообщали о группе БПЛА, летящей на столицу с севера», — говорится в сообщении.

Издание «Обозреватель» уточнило, что под удар попала энергетическая инфраструктура.

В ночь на 27 декабря в Киеве прозвучали взрывы. ВС России атаковали энергетические объекты, после чего над украинской столицей поднялось огненное грибовидное облако.

Позднее появилась информация, что в небе над центром Киева в ночь на 27 декабря кружил российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), однако на это не отреагировали и не включили сигнал тревоги.

