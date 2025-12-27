В Киеве не включилась тревога после появления в небе российского БПЛА

В небе над центром Киева в ночь на 27 декабря кружил российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), однако власти на это не отреагировали и не включили сигнал тревоги. О замеченном над украинской столицей беспилотнике сообщили в Telegram-канале воздушных сил республики.

О том, что в городе не раздался звук тревоги, написал и украинский Telegram-канал «Чесні новини України». Спустя время новость дополнили информацией, что над Киевом на самом деле пролетел воздушный шар с уголковым отражателем на высоте около шести тысяч метров.

В ночь на 27 декабря в Киеве прозвучали взрывы. Вооруженные силы России атаковали энергетические объекты, после чего над украинской столицей поднялось огненное грибовидное облако.