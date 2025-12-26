Раскрыта одна из целей массированного удара по Украине

Российские войска нанесли удар по электрической подстанции в Николаеве

Российские войска ночью нанесли удар по электрической подстанции «Темвод» в Николаеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

По данным авторов канала, после ночных ударов российских войск спутники NASA зафиксировали сильное возгорание в районе объекта на Украине. Утверждается, что подстанция стала целью беспилотника «Молния».

«Судя по сообщениям местных жителей, а также местных властей, ночью по подстанции прилетели БпЛА "Молния". Горело там все несколько часов, а перебои со светом начались даже в Херсоне», — говорится в сообщении.

В ночь на 26 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Украине. Утверждалось, что под удар, в частности, попал один объект энергетики в Николаевской области.