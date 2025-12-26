Реклама

19:00, 26 декабря 2025Экономика

В России по льготным программам реализовали почти 200 тысяч автомобилей

Мантуров: В 2025 году на льготных условиях продано 200 тысяч российских машин
Марина Аверкина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В 2025 году в России было реализовано около 200 тысяч автомобилей отечественного производства за счет государственных программ стимулирования спроса. Об этом заявил первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что для помощи покупателям из федерального бюджета выделили 74 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на программы льготного автокредитования и лизинга, а также на развитие газомоторной отрасли. По словам вице-премьера, эти меры обеспечили поддержку продаж на уровне 200 тысяч транспортных средств.

В рамках этой программы россиянам предоставляется скидка в размере 35 процентов от стоимости электромобиля, но не более 925 тысяч рублей. Для машин с двигателем внутреннего сгорания скидка составляет 20 процентов, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25 процентов.

Право на участие в ней имеют работники сферы образования и медицины, участники СВО и члены их семей, инвалиды, а также семьи с детьми, проживающие и приобретающие транспортное средство в регионах Дальнего Востока.

В мае этого года Министерство промышленности и торговли РФ дополнило программу подпрограммой «Семейный автомобиль». С 13 мая семьи, в которых воспитывается двое и более детей, получили возможность купить отечественный автомобиль со скидкой 10 процентов.

Также установлены особые условия для приобретения автомобилей с ручным управлением. Для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, размер скидки достигает 40 процентов.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что оставленные иностранцами автозаводы запустят до лета 2026 года. По его словам, 80 процентов промышленных площадок покинувших российский рынок компаний уже запустили свои линейки по выпуску машин.

