Названы сроки перезапуска оставленных иностранцами автозаводов

Мантуров: Оставленные иностранцами автозаводы запустят до лета 2026-го

Оставленные иностранцами автозаводы запустят до лета 2026 года. Такие сроки назвал первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам представителя кабмина, 80 процентов промышленных площадок покинувших российский рынок компаний уже запустили свои линейки по выпуску машин.

«То есть у всех есть свои бенефициары российские с зарубежными дружественными компаньонами из Юго-Восточной Азии», — пояснил Мантуров.

При этом кабмин отметил, что объем российского автомобильного рынка в 2025 году снизился на 19 процентов и составил около 1,45 миллиона автомобилей по всем сегментам. По данным Минпромторга, продажи новых автомобилей в России в 2024 году составляли 1,8 миллиона машин (плюс 39 процентов год к году).

На продажи на внутреннем рынке все сильнее давит регулярное повышение утильсбора. В сложившихся реалиях, отмечал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, ожидать скорого оживления спроса не приходится. Если оно и произойдет, то не раньше весны следующего года.