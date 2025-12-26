Реклама

17:27, 26 декабря 2025Экономика

В России посчитали все оставшиеся советские машины

«Автостат» пересчитал в России весь произведенный в СССР автотранспорт
Марина Аверкина

Фото: АГН «Москва»

По состоянию на 1 июля 2025 года в России было официально зарегистрировано около 3 миллионов единиц транспортных средств, сошедших с конвейера советских автозаводов. Такие данные опубликовал «Автостат».

Аналитики подсчитали, что доля советских машин в общем количестве автомобилей в стране составляет 5,5 процента. Больше всего их сохранилось среди грузового транспорта — 27,7 процента. В сегменте автобусов показатель равен 13,5 процента, а среди легких коммерческих автомобилей — 6,6 процента. Самая малочисленная группа — легковые машины, доля которых в общем автопарке составляет всего 3,5 процента.

Напомним, государство СССР существовало с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.

Ранее «Автостат» провел интернет-опрос и выяснил главные желания российских автовладельцев на Новый год.

