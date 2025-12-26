Реклама

15:03, 26 декабря 2025

В России рассказали о решающем этапе в битве за Гуляйполе

Российские войска продолжают продвижение в Гуляйполе
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Студия Рогаткина / РИА Новости

Российские войска продолжают продвижение в Гуляйполе Запорожской области, наступает решающий этап. Такое заявление сделал Telegram-канал «Воин DV».

«Отрицать контроль над населенным пунктом подразделениями группировки войск "Восток" уже просто бессмысленно», — сказано в публикации.

По информации канала, попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по стабилизации этого участка фронта за счет переброски подкреплений не имели успеха. Российские войска продолжают вытеснение украинских бойцов на запад города.

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил, что продолжаются уличные бои за Гуляйполе. В свою очередь, 10 декабря сообщалось, что российские войска давят на подразделения ВСУ в городе с восточного направления, там идут «очень серьезные, ожесточенные бои».

