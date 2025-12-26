Реклама

20:02, 26 декабря 2025Наука и техника

В России выполнили программу по боевым самолетам

ОАК: Рекордную программу 2025 года по боевым самолетам выполнили
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / Объединенная авиастроительная корпорация / РИА Новости

Программу производства боевых самолетов в 2025 году, которая стала рекордной, выполнили в полном объеме. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха в интервью телеканалу «Россия-24».

«Если говорить про боевую авиацию, то этот год у нас был крайне напряженный. Наша производственная программа существенно превышала по объемам прошлый год, в этом году мы поставили рекорд. И она выполнена в полном объеме», — сказал он.

Ранее стало известно, что ОАК изготовила и передала Минобороны России очередные партии истребителей Су-35С поколения 4++. Самолеты прошли комплекс необходимых испытаний перед передачей Воздушно-космическим силам (ВКС).

Госкорпорация «Ростех» сообщила, что ВКС России передали очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолет получил усовершенствования, основанные на опыте применения в ходе специальной военной операции.

