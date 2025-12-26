Сенатор Джабаров: Шансы на дружественные отношения с Украиной есть всегда

Если Украина хочет выжить как суверенное государство, ей нужно быть дружественной России страной, шансы на это есть, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру»

Джабаров отметил, что после завершения конфликта постоянно будут находиться страны, которые подтолкнут Украину к очередным провокациям и терактам в России. Однако если Украина по-прежнему будет возглавлять антироссийский процесс, то это кончится для Киева очень печально, подчеркнул он.

«Шансы на дружественные отношения есть всегда. Даже после Второй мировой войны, после Отечественной войны мы помирились с немцами, у Советского Союза были прекрасные отношения и с Германской Демократической Республикой. Я думаю, что на Украине существует немало грамотных людей, которые ощущают свою принадлежность к огромному русскому миру и именно они будут определять политику Украины, которая была братской для нас», — сказал сенатор.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины призвала депутатов ужесточить законодательство для усиления ограничений на использование русского языка в стране. Предлагается утвердить украинский язык в качестве основного для общения в семьях, а за нарушение этого пункта ввести ответственность.