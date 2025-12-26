Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:14, 26 декабря 2025Россия

В России захотели изменить процедуру сдачи экзамена на водительские права

В МВД России предложили разрешить сдавать экзамены на права без медсправки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В МВД России захотели внести изменения в процедуру сдачи экзамена на водительские права, разрешив не предъявлять медсправку. Это следует из проекта постановления, опубликованного на портале правовых актов.

Как уточняется в документе, освобождать от предоставления медицинской справки предлагается в случае, если необходимые сведения размещены в реестре Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

В постановлении поясняется, что заключения будут формироваться медицинскими организациями в виде электронного документа. Обмен сведениями между МВД и Минздравом будет осуществляться при помощи системы межведомственного электронного взаимодействия.

Помимо этого, постановлением предлагается назначать практический экзамен на права не позднее 60 дней с момента сдачи теоретического. Сейчас этот срок составляет шесть месяцев.

Ранее стало известно, что в России рассматривают вопрос о внедрении автоматизированного приема экзаменов для автомобилистов. Об этом говорится в Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Подобный метод уже внедрен в ряде стран. Так, в Южной Корее компьютер отдает экзаменуемым команды, какое упражнение выполнить, и ставит оценку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молящаяся за Зеленского секта в российском городе попала на видео

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Россиян предупредили об изменениях в тактике мошенников

    В МИД рассказали о радикальном отличии мирного плана России и Украины

    Российский губернатор станет ответчиком по иску о выводе активов банка

    Полина Лурье попросила Ларису Долину съехать из квартиры до 30 декабря

    Сумку Birkin из пакета IKEA продали за 250 тысяч рублей

    Россиянам раскрыли способ уменьшить вред от алкоголя и жирной пищи в новогоднюю ночь

    В МИД России предупредили о риске ядерного конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok