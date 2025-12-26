В России захотели изменить процедуру сдачи экзамена на водительские права

В МВД России предложили разрешить сдавать экзамены на права без медсправки

В МВД России захотели внести изменения в процедуру сдачи экзамена на водительские права, разрешив не предъявлять медсправку. Это следует из проекта постановления, опубликованного на портале правовых актов.

Как уточняется в документе, освобождать от предоставления медицинской справки предлагается в случае, если необходимые сведения размещены в реестре Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

В постановлении поясняется, что заключения будут формироваться медицинскими организациями в виде электронного документа. Обмен сведениями между МВД и Минздравом будет осуществляться при помощи системы межведомственного электронного взаимодействия.

Помимо этого, постановлением предлагается назначать практический экзамен на права не позднее 60 дней с момента сдачи теоретического. Сейчас этот срок составляет шесть месяцев.

Ранее стало известно, что в России рассматривают вопрос о внедрении автоматизированного приема экзаменов для автомобилистов. Об этом говорится в Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Подобный метод уже внедрен в ряде стран. Так, в Южной Корее компьютер отдает экзаменуемым команды, какое упражнение выполнить, и ставит оценку.