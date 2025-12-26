Реклама

В ВСУ рассказали о взятии российскими военным командного пункта в Гуляйполе

«Страна.ua»: Российские военные взяли в Гуляйполе командный пункт ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Студия Рогаткина / РИА Новости

Российские военные взяли в Гуляйполе Запорожской области командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По словам офицера 106 бригады ВСУ, украинские бойцы заметили российских военных, когда последние были уже в 700 метрах от линии фронта. Однако отодвигать ее вглубь украинским солдатам запрещало командование.

«Я был свидетелем, когда из бригады позвонили и кричали, что вы врете, что вы в Гуляйполе, давайте дрон вас будет снимать, вы должны ручкой помахать, что там действительно находитесь. Это как раз на второй день после того, как мы помахали ручкой, такое случилось», — говорится в публикации.

В ходе боя военнослужащие ВСУ потеряли командира роты, после чего начали сжигать документы и ноутбуки и пытаться уйти с позиции в условиях отсутствия помощи.

Ранее в России рассказали о решающем этапе в битве за Гуляйполе. Отмечалось, что населенный пункт находится под контролем подразделений группировки войск «Восток».

