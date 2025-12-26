Валерия впервые рассказала о личной трагедии

Певица Валерия сообщила, что забеременела в 47 лет и потеряла ребенка

Певица Валерия сообщила, что забеременела в 47 лет и не смогла сохранить ребенка. Об этом она рассказала в интервью телеведущей Яне Чуриковой.

Артистка объяснила, что не знала о беременности и в тот период лечилась от тяжелой болезни с помощью больших доз антибиотиков. «Мне не удалось сохранить ребенка. Был месяц плоду, когда мы поняли, что развитие затормозилось», — поделилась Валерия.

По словам певицы, работники больницы, в которой она лежала под чужой фамилией, передали журналистам информацию о ее личной трагедии. В результате дети Валерии узнали о случившемся из СМИ. Исполнительница добавила, что вместе с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным, хотела завести ребенка и даже придумала для него имя.

Валерия и Пригожин поженились в 2004 году. Для певицы это третий брак, для продюсера — второй. У пары нет совместных детей, но супруги отмечали, что считают родными дочерей и сыновей, рожденных в предыдущих отношениях.

Ранее Пригожин рассказал, что от многого отказался ради отношений с Валерией. По словам медиаменеджера, после встречи с певицей ему пришлось пожертвовать мечтами и амбициями и изменить свои планы.