Венесуэла поблагодарила Россию

Глава МИД Венесуэлы Хиль поблагодарил Россию за поддержку республики

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто поблагодарил Россию за поддержку Боливарианской республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«От имени президента Николаса Мадуро мы хотели бы выразить искреннюю благодарность правительству Российской Федерации за неоценимую поддержку усилий Мадуро по защите суверенитета и интересов венесуэльского народа от угроз, агрессивных и незаконных действий администрации Соединенных Штатов в Карибском регионе. Мы также высоко ценим неизменную поддержку РФ в сохранении мира в Карибском регионе», — говорится в заявлении.

25 декабря президент России Владимир Путин подтвердил солидарность с народом Венесуэлы в условиях «беспрецедентного внешнего давления». Он выразил готовность продолжать сотрудничество с Каракасом по вопросам двусторонней и международной повестки.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты развернули значительные силы спецназа в странах Карибского бассейна в преддверии ожидаемого вторжения в Венесуэлу. Вскоре Дональд Трамп анонсировал наземную операцию по борьбе с наркокартелями в Латинской Америке.