Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:33, 26 декабря 2025Ценности

Виктория Бекхэм показала фото мужа с педикюра

Певица Виктория Бекхэм запечатлела мужа Дэвида Бекхэма во время педикюра
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @victoriabeckham

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм запечатлела мужа, футболиста Дэвида Бекхэма, во время популярной процедуры. Соответствующий кадры она опубликовала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость показала семейные кадры во время рождественских праздников. Так, в размещенном ролике 50-летний спортсмен в белой футболке и серых штанах, сидя на стуле и вытянув ноги перед мастером, делал педикюр.

Материалы по теме:
Весь год в интернете обсуждали Оксану Самойлову. Откуда она появилась, как стала известной и заработала миллиард?
Весь год в интернете обсуждали Оксану Самойлову.Откуда она появилась, как стала известной и заработала миллиард?
12 января 2023
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов. Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов.Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
1 января 2023

В то же время 20-летний сын звезд Круз играл на гитаре песню группы Spice Girls Viva Forever 1997 года. Известно, что семейная встреча состоялось через четыре дня после того, как старший наследник Бекхэмов Бруклин заблокировал родителей в соцсети.

Ранее в декабре старший сын Бекхэма загадочно отреагировал на обвинения в блокировке всей семьи в соцсетях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Прямой потомок Екатерины II считает себя «коренным русским человеком»

    В офисе шерифа в США произошла стрельба

    Житель Одессы убежал от ТЦК с помощью кувырка и попал на видео

    На Украине заговорили о снижении возраста мобилизации в феврале

    Огненное грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России по энергообъектам

    SHAMAN и Мизулина разругались на съемках известного шоу

    Появился текст молитвы за Зеленского и победу ВСУ от участников секты в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok