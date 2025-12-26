Виктория Бекхэм показала фото мужа с педикюра

Певица Виктория Бекхэм запечатлела мужа Дэвида Бекхэма во время педикюра

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм запечатлела мужа, футболиста Дэвида Бекхэма, во время популярной процедуры. Соответствующий кадры она опубликовала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость показала семейные кадры во время рождественских праздников. Так, в размещенном ролике 50-летний спортсмен в белой футболке и серых штанах, сидя на стуле и вытянув ноги перед мастером, делал педикюр.

В то же время 20-летний сын звезд Круз играл на гитаре песню группы Spice Girls Viva Forever 1997 года. Известно, что семейная встреча состоялось через четыре дня после того, как старший наследник Бекхэмов Бруклин заблокировал родителей в соцсети.

Ранее в декабре старший сын Бекхэма загадочно отреагировал на обвинения в блокировке всей семьи в соцсетях.