Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:43, 25 декабря 2025Ценности

Старший сын Бекхэма загадочно отреагировал на обвинения в блокировке всей семьи в соцсетях

Сын футболиста Бекхэма Бруклин отреагировал на блокировку семьи песней Леди Гаги
Мария Винар

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Старший сын английского футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин загадочно отреагировал на обвинения в блокировке всей семьи в соцсетях. Соответствующее видео опубликовано на странице его бренда Cloud23 в TikTok, производящего острые соусы.

Наследник спортсмена предстал перед камерой в черных брюках, сером худи и бейсболке. При этом на фоне звучала песня певицы Леди Гаги Telephone. Кроме того, в самом ролике появилась строчка из трека: «Извините, я вас не слышу, я немного занят».

Ранее Круз Бекхэм опроверг информацию о том, что он и его родители отписались от Бруклина. Оказалось, что его старший брат сам заблокировал семью.

Позже анонимный источник объяснил причину, по которой Бруклин ограничил доступ родственникам к своему аккаунту. Выяснилось, что его мать Виктория Бекхэм поставила лайк под видео, где он жарил курицу. Ее действие спровоцировало бурную реакцию поклонников семьи, которые призывали Бруклина помириться с родственниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла Вера Алентова. Звезде фильма «Москва слезам не верит» стало плохо на прощании с актером Лобоцким

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Перечислены семь правил для развития навыка «пить и не пьянеть»

    Беглов ответил недовольным подготовкой к Новому году в Петербурге

    Российский бизнес заявил о серьезной проблеме на рынке труда

    Названа дата старта «Союза» с «Аистами»

    Беженец рассказал о самоубийственной попытке ВСУ высадить спецназ в Красноармейске

    Автомобилисты назвали главные ожидания от авторынка в 2026 году

    Бублик одной фразой объяснил смену гражданства теннисистами

    Путин призвал маркетплейсы и банки дружить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok