Старший сын Бекхэма загадочно отреагировал на обвинения в блокировке всей семьи в соцсетях

Сын футболиста Бекхэма Бруклин отреагировал на блокировку семьи песней Леди Гаги

Старший сын английского футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин загадочно отреагировал на обвинения в блокировке всей семьи в соцсетях. Соответствующее видео опубликовано на странице его бренда Cloud23 в TikTok, производящего острые соусы.

Наследник спортсмена предстал перед камерой в черных брюках, сером худи и бейсболке. При этом на фоне звучала песня певицы Леди Гаги Telephone. Кроме того, в самом ролике появилась строчка из трека: «Извините, я вас не слышу, я немного занят».

Ранее Круз Бекхэм опроверг информацию о том, что он и его родители отписались от Бруклина. Оказалось, что его старший брат сам заблокировал семью.

Позже анонимный источник объяснил причину, по которой Бруклин ограничил доступ родственникам к своему аккаунту. Выяснилось, что его мать Виктория Бекхэм поставила лайк под видео, где он жарил курицу. Ее действие спровоцировало бурную реакцию поклонников семьи, которые призывали Бруклина помириться с родственниками.

