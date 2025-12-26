Реклама

22:18, 26 декабря 2025Россия

ВСУ атаковали российский регион

Гладков: 2 мирных жителя пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре муниципалитета Белгородской области, в результате пострадали две мирных жительницы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском округе в селе Зимовное одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась», — написал губернатор Белгородской области.

Гладков уточнил, что вторая женщина была госпитализирована с баротравмой и повреждением глаза.

Глава региона добавил, что в нескольких населенных пунктах из-за атак FPV-дронов были повреждены автомобили.

Ранее сообщалась, что восьмилетняя девочка и мужчина попали под удар ВСУ в селе Замостье Белгородской области.

