Жена Серебрякова прокомментировала сообщения о его госпитализации

Жена Алексея Серебрякова назвала враньем сообщения о госпитализации актера

Жена актера Алексея Серебрякова опровергла сообщения о его госпитализации из-за обострения хронической болезни. Ее слова приводит 360.ru.

«Вранье это все. Он дома», — заявила супруга 61-летнего артиста.

26 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Серебряков попал в больницу с жалобами на одышку и постоянный кашель. Актер якобы провел в больнице четыре дня, врачи диагностировали у него обострение хронического бронхита на фоне курения. По данным канала, несмотря на проблемы с дыханием и угрозу развития хронической обструктивной болезни легких, Серебряков не планирует отказываться от вредной привычки.