Золото подскочило в цене до нового исторического рекорда

Мировые цены на золото обновили рекорд, поднявшись выше $4550 за унцию

Мировые цены на золото продолжили бить рекорды 26 декабря. Закрепившись выше 4500 долларов за тройскую унцию показатель преодолел 4550 долларов — по данным Investing на максимуме он подскакивал в пятницу до 4561,4 доллара, а к моменту написания материала рос на 0,98 процента, до 4546,9.

Золото подорожало за год примерно на две трети от прежнего уровня цен и на 170 процентов на три года. Скачок цен оказался самым мощным со времен нефтяного кризиса 1979 года, когда после революции в Иране возникли перебои в экспорте углеводородов.

Драгметалл в 2025-м обновлял исторические максимумы в течение 50 дней, а теперь разменял и шестой десяток.

На ближайшие годы эксперты прогнозируют восходящий тренд цен на золото, хотя и не все уверены, что рост сохранит прежние темпы. К декабрю 2026-го аналитики Yardeni Research ожидают увеличение его стоимости до шести тысяч долларов, а в конце десятилетия — до 10 тысяч долларов.