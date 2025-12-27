Чумаков заработает на женщинах в России 27 миллионов рублей

Чумаков заработает на концертах для женщин в марте 27 млн рублей

Певец Алексей Чумаков заработает на концертах для женщин более 27 миллионов рублей в следующем году. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, исполнитель даст два выступления 8 и 9 марта. За каждый из концертов организаторы планируют заработать более 13,7 миллиона рублей.

Ранее Чумаков признался в сложностях в браке. По его словам, ему всегда сложно выбирать подарки своей жене, тем более что она не любит озвучивать свои пожелания и предпочитает сюрпризы, что только усложняет задачу.