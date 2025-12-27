Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 27 декабря 2025Россия

Чумаков заработает на женщинах в России 27 миллионов рублей

Чумаков заработает на концертах для женщин в марте 27 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Певец Алексей Чумаков заработает на концертах для женщин более 27 миллионов рублей в следующем году. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, исполнитель даст два выступления 8 и 9 марта. За каждый из концертов организаторы планируют заработать более 13,7 миллиона рублей.

Ранее Чумаков признался в сложностях в браке. По его словам, ему всегда сложно выбирать подарки своей жене, тем более что она не любит озвучивать свои пожелания и предпочитает сюрпризы, что только усложняет задачу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Близкого к Зеленскому депутата связали с обысками НАБУ в районе офиса политика

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    В Италии задержали обвиняемого в России экс-сенатора и передумали

    Чумаков заработает на женщинах в России 27 миллионов рублей

    В группировке войск «Запад» ВС России прокомментировали ситуацию в Купянске

    Зеленский сделает одну остановку по пути к Трампу

    Россиянин поставил 50 рублей на теннис и выиграл 78 тысяч

    Российские геймеры устроили игровой стрим из автоприцепа прямо на ходу

    НАБУ выехало в район офиса Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok