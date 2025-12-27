Бесплатная сперма Дурова может стать угрозой для будущих поколений. Чем рискуют женщины, которые захотят выносить его детей?

Биолог Баранова заявила о готовности проанализировать геном Дурова

Предложение основателя Telegram Павла Дурова оплатить экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) одиноким женщинам с использованием его спермы может быть опасной игрой с генетическим будущим популяции. Чтобы подобный эксперимент считался не авантюрой, а полезной для демографии инициативой, Дурову стоило бы опубликовать свой геном, в котором содержится информация о рисках для потомства, заявила «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, в составе команды российских ученых участвовавшая в известном международном проекте «Геном человека». Она заявила, что готова сама на волонтерских началах выполнить анализ генома Дурова, чтобы женщины, которые захотят выносить детей миллиардера, понимали, «какого именно кота в мешке они покупают».

Дурову стоило бы опубликовать свой геном, чтобы женщины, которые идут на этот шаг, понимали, какого именно кота в мешке они покупают. Нужно, чтобы специалисты могли этот геном проанализировать, описать значимые мутации, объяснить риски для потомства. То есть начать профессиональный дискурс. Я, кстати, как волонтер готова такой анализ сделать Анча Баранова биолог

Другой вариант, как Дуров мог бы поддержать демографию, — предложить женщинам оплачивать ЭКО не со своей спермой, а с биоматериалом от сотен проверенных доноров, сохранив тем самым генетическое разнообразие. Если он вдобавок еще и согласится оказывать скромную, но стабильную ежемесячную поддержку ребенку, «очередь выстроится огромная», считает Баранова.

Эксперт уверена, что за такими частными инициативами последует волна законодательных инициатив и рано или поздно придется вводить лимит на потомство от одного донора. Но главное — любые законы в этой сфере должны происходить из открытого общественного диалога, а не политической воли элит.

Почему важно сохранять генетическое разнообразие

Прямая угроза — «эффект основателя», заявила Анча Баранова. Это генетическое явление, когда признак от одного общего предка распространяется в изолированной группе.

Яркий пример — порфирия, наследственное заболевание, нарушающее обмен гема в крови. «У человека с такой мутацией при сильном стрессе токсичные продукты обмена попадают в мочу — она становится цвета портвейна. От солнца возникают болезненные высыпания, плюс тяжелое отравление вызывает агрессию и буйство», — объясняет биолог.

Сегодня эта мутация распространена среди белого населения Южной Африки — примерно у одного из 300 человек встречаются порфирия именно из-за «эффекта основателя». В XVIII — XIX веках с колонистами-бурами туда приехал один носитель мутации. Он оставил многочисленное потомство, и его гены через поколения распространились по всей изолированной популяции. Теперь его дальние потомки, сами того не зная, могут вступить в брак и с большой вероятностью родить ребенка с двумя копиями дефектного гена, то есть с полноценной, угрожающей жизни порфирией, поясняет Баранова.

Схема всегда одна: человек — обычно мужчина — становится родоначальником для значительной части изолированной популяции. Если его потомки получают преимущество — богатство, статус, лучше выживают в голод или войны, — их гены начинают занимать все больше «места» в генофонде Анча Баранова биолог

Чем может быть опасна бесплатная сперма Дурова

Дуров предлагает денежную помощь своим биологическим потомкам по результатам ДНК-теста, но «вместе с потенциальным капиталом его дети унаследуют и половину генетического багажа папы — видимого и невидимого», предупреждает Анча Баранова.

Ключевая опасность для его будущих детей — гетерозиготные состояния. Это «спящие» мутации, которые не вредят самому носителю, но могут вызвать заболевание у потомства, если встретятся с такой же мутацией от матери. У каждого человека, включая Дурова, в среднем от пяти до восьми таких скрытых вариантов.

Для проявления многих наследственных заболеваний нужны две копии «сломанного» гена — по одной от каждого родителя. Если у матери ребенка окажется такая же «спящая» мутация, что и у Дурова, с вероятностью 25 процентов их ребенок родится с серьезным заболеванием.

Комментируя прецедент с донором спермы, чей материал использовался по всей Европе, который, как позже выяснилось, был носителем редкой мутации в гене TP53, в разы повышающей риск развития онкологических заболеваний, особенно в детском возрасте, Баранова признала, что эксперимент Дурова может привести к аналогичным непредсказуемым последствиям. От донора с опасной мутацией родились около 200 детей. У 10 из них уже диагностированы лимфомы и лейкозы.

Такая опасность есть всегда, с любым мужчиной. Мы все играем в эту сложную лотерею размножения. Именно поэтому в популяции есть дети с аутизмом или другими редкими состояниями — кто-то вытягивает нехороший билетик Анча Баранова биолог

Такие случаи — причина, по которой в профессиональном сообществе идут активные дебаты об этических нормах в области ЭКО. Обсуждается введение лимита на число детей от одного донора — до 10-15. Это ближе всего к естественному репродуктивному потенциалу человека, объяснила Баранова. Но проблема, по ее словам, в том, что отследить частные, неофициальные донации, как в случае с Дуровым, почти невозможно.

Вместе с тем Баранова считает инициативу Дурова еще и важным демографическим экспериментом. «Мы увидим, насколько для женщин в решении завести ребенка важна именно финансовая составляющая. Ведь его предложение позволяет снять с бюджета высокую стоимость ЭКО, которая часто требует не одного цикла», — рассуждает биолог.

Однако с точки зрения эволюционной биологии такая практика — сознательное искажение естественных процессов, подчеркивает Баранова. Когда такое искажение происходит из-за войн, голода или изоляции небольшой группы выживших — к этому относятся как к данности. «А вот когда супербогатый мужчина просто оставляет свой донорский вклад множеству суррогатных матерей... Это уже считается эволюционным читингом, — констатирует эксперт. — К этому, конечно, относятся с осуждением».

Баранова призывает не закрывать глаза на демографический кризис и признает, что обществу нужны новые, возможно, нестандартные решения. Но выбирать, по ее мнению, следует все же те, что не создадут для будущих поколений еще большие проблемы — генетические и социальные.