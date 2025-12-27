Гитарист и клавишник известной британской рок-группы ушел из жизни

Гитарист и клавишник британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт умер в 65 лет

Гитарист и клавишник британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт ушел из жизни в возрасте 65 лет, об этом сообщается на официальном сайте музыкального коллектива.

Музыкант скончался в собственном доме в Рождество, причиной стала непродолжительная болезнь. The Cure выразила свои искренние соболезнования родным и близким Бэмоунта.

Перри Бэмоунт выходил на сцену в составе рок-группы с 1990 года, он играл на гитаре, шестиструнной бас-гитаре и клавишах. Принял участие более чем в 490 выступлениях.

Британская рок-группа была основана в 1976 году, во время новой волны в мире музыки — постпанка. За все время в свет вышло 14 студийных альбомов.

Ранее стало известно о смерти народной артистки России Веры Алентовой, причиной стала оторвавшийся тромб.