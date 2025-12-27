Реклама

Спорт
09:56, 27 декабря 2025Спорт

Канада обыграла Чехию на молодежном чемпионате мира в матче с 12 шайбами

Сборная Канады со счетом 7:5 обыграла Чехию на молодежном ЧМ по хоккею
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark Humphrey / AP

Сборная Канады обыграла Чехию на молодежном чемпионате мира (МЧМ) по хоккею в матче с 12 шайбами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч группы B состоялся в Миннеаполисе и завершился победой канадцев со счетом 7:5. Самым результативным получился третий период — на двоих команды забросили шесть шайб (4:2).

Следующим соперником «кленовых листьев» на турнире станет команда Латвии. Чехи встретятся с датчанами. Оба матча пройдут в ночь на 28 декабря.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в США с 26 декабря по 6 января. В нем принимают участие десять сборных: США, Канады, Швеции, Швейцарии, Словакии, Германии, Латвии, Финляндии, Чехии и Дании. Россияне пропускают турнир из-за отстранения Международной федерации хоккея (IIHF).

