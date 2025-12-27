Почти треть Киева осталась без тепла

Кличко сообщил, что почти треть Киева осталась без теплоснабжения

Почти треть Киева осталась без тепла. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

«Без теплоснабжения сейчас почти треть столицы. Электричества нет в части районов левого берега», — написал Кличко.

Мэр Киева добавил, что специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее появилась информация о возможном повреждении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киеве в результате взрывов. Уточнялось, что речь идет о ТЭЦ-5.

В ночь на 27 декабря Российская армия атаковала энергетические объекты в Киеве и области. На кадрах с места событий запечатлено огненное грибовидное облако над украинской столицей.