Бывший СССР
11:31, 27 декабря 2025Бывший СССР

Почти треть Киева осталась без тепла

Кличко сообщил, что почти треть Киева осталась без теплоснабжения
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Почти треть Киева осталась без тепла. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

«Без теплоснабжения сейчас почти треть столицы. Электричества нет в части районов левого берега», — написал Кличко.

Мэр Киева добавил, что специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее появилась информация о возможном повреждении теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киеве в результате взрывов. Уточнялось, что речь идет о ТЭЦ-5.

В ночь на 27 декабря Российская армия атаковала энергетические объекты в Киеве и области. На кадрах с места событий запечатлено огненное грибовидное облако над украинской столицей.

