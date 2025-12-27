Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:48, 27 декабря 2025Наука и техника

Людям начнут пересаживать почки одного животного

Guardian: Свиные почки превзойдут человеческие по качеству для трансплантации
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Свиные почки уже в ближайшем будущем могут заменить человеческие при трансплантации, более того, по качеству они будут даже лучше. Об этом пишет зарубежное издание Guardian со ссылкой на директора медицинского центра Langone Health и хирурга Роберта Монтгомери.

Эксперты уверены, что благодаря генетической модификации риск отторжения у человека таких органов значительно снижается.

«Первая пересадка в рамках испытаний уже была проведена, а следующая запланирована на январь», — добавили в материале.

Предполагается, что шесть пациентов получат органы свиньи, которые были отредактированы на генном уровне в 10 местах, чтобы снизить риск отторжения.

В случае, если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрит дальнейшее расширение испытаний, то планируется провести еще 44 людям пересадку свиных почек.

Ранее были названы несколько препаратов, которые могут помочь пациентам на диализе снизить вес и наконец попасть в лист ожидания на пересадку почки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Прямой потомок Екатерины II считает себя «коренным русским человеком»

    В офисе шерифа в США произошла стрельба

    Житель Одессы убежал от ТЦК с помощью кувырка и попал на видео

    На Украине заговорили о снижении возраста мобилизации в феврале

    Огненное грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России по энергообъектам

    SHAMAN и Мизулина разругались на съемках известного шоу

    Появился текст молитвы за Зеленского и победу ВСУ от участников секты в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok