Марочко заявил о начале боев за Резниковку в ДНР

Российские военнослужащие за несколько последних суток продвинулись западнее Свято-Покровского и начали бои за село Резниковка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«Наши военнослужащие продвигаются как на северо-запад, так и на юго-запад от данного населенного пункта (Свято-Покровского — прим. «Ленты.ру»)», — отметил эксперт.

Марочко добавил, что в начале грядущей недели армия России может взять под сто процентный контроль Резниковку.

Ранее Министерство обороны России 25 декабря в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) рассказали о взятии российскими бойцами под контроль Свято-Покровского. Село заняли подразделения Южной группировки войск.