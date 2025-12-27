Реклама

19:22, 27 декабря 2025

На Украине назвали самый благоприятный период для достижения мира

Глава ГУР Буданов назвал февраль 2026 самым благоприятным периодом для мира
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Самым благоприятным периодом для достижения мира является февраль 2026 года. Об этом заявил глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в интервью изданию «Общественное», видео опубликовано на YouTube-канале.

«Потому что, рассчитывая, это самый приятный период как для России, так и для Украины. Для того, чтобы чего-то достигнуть», — ответил он на вопрос журналистки.

По словам Буданова, это объясняется несколькими факторами. Одним из них является военная активность, подробности этого заявления не раскрываются.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры по поводу гарантий безопасности для Украины продолжатся в январе. По его словам, они необходимы, чтобы достичь прочного мира.

