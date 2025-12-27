Реклама

Бывший СССР
18:54, 27 декабря 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли цели России на 2026 год

Буданов: В 2026 году Россия хочет получить контроль над Запорожской областью
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Российский военный в Запорожской области

Российский военный в Запорожской области. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) раскрыл цели Москвы в ходе спецоперации на 2026 год. На эту тему он высказался в ходе интервью изданию «Общественное», видео опубликовано на YouTube-канале.

По словам Буданова, цели Вооруженных сил РФ прописаны в военном планировании. Так, они хотят получить полный контроль над Донецкой народной республикой, продвинуться в Днепропетровской области и продолжить операции в Херсонской и Запорожской областях, пояснил он.

Россия эти цели никогда не скрывала, заявил глава ГУР. Кроме того, утверждает он, Москва собирается увеличить размеры санитарных зон вдоль границы. «В принципе, задача 2026 года — это Донбасс и Запорожская область», — заключил Буданов.

Ранее социологический опрос SOCIS показал, что Кирилл Буданов может составить конкуренцию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на выборах. Еще одним фаворитом гонки оказался посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

