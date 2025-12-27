Реклама

На Западе предупредили об опасности гарантий безопасности США для Украины

WP: Гарантии США для Украины могут привести к войне или подорвать доверие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Аналитики Самуэль Чарап и Дженнифер Каван в статье для западного издания The Washington Post предупредили об опасности гарантий безопасности США для Украины по аналогии с 5-й статьей устава НАТО. По их мнению, они могут привести либо к глобальной войне, либо подорвать доверие к готовности Соединенных Штатов выполнять свои обязательства, если обещания окажутся пустыми.

Эксперты назвали несколько серьезных проблем у американских гарантий безопасности. Во-первых, любые гарантии основаны на доверии, а Соединенные Штаты до этого не хотели размещать на Украине войска и напрямую вмешиваться в конфликт.
Во-вторых, если США не выполнят свои договоренности в будущем, это поставит под вопрос гарантии для всех других стран, с которыми Вашингтон заключал таковые.

В-третьих, прямое вмешательство в конфликт на Украине может привести к ядерной эскалации. Таким образом, аналитики считают, что включение в мирный план американских гарантий — это слишком громкое обещание.

«Администрации [президента США Дональда] Трампа следует отдавать приоритет узким, но заслуживающим доверия обязательствам — более похожим на то, что США и их союзники были готовы сделать для Украины за последние четыре года, — а не масштабным обязательствам, которые кажутся щедрыми, но в конечном итоге пусты и потенциально опасны», — заключили авторы статьи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на переговорах с США. Документ состоит из 20 пунктов, в числе которых предоставление республике гарантий безопасности, соглашение Москвы и Киева о ненападении, увеличение численности Вооруженных сил Украины в мирное время и обмен пленными в формате «все на всех».

Зеленский также сообщил, что часть из предоставленных Вашингтоном Киеву гарантий безопасности не будут обнародованы. По его словам, документ должен содержать закрытые приложения и детали поддержки украинской армии.

