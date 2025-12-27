Реклама

Мир
02:22, 27 декабря 2025

Назван самый пьющий регион

ВОЗ: В Европе из-за алкоголя ежегодно умирают около 800 тыс. человек
Екатерина Щербакова
Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Европа продолжает лидировать в рейтинге самых пьющих регионов, где ежегодно погибают от употребления алкоголя около 800 тысяч человек. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

«Алкоголь является одной из основных предотвратимых причин травм во всем мире и вносит существенный вклад в смертность в европейском регионе», — сообщает ВОЗ.

В Европе каждая одиннадцатая смерть связана именно употреблением спиртных напитков.

В организации отмечают, что алкоголь является токсичным веществом, которое не только становится причиной тяжелых болезней, но и ухудшает самоконтроль, снижает реакцию и координацию, что способствует рискованному поведению.

ВОЗ в завершении порекомендовала странам усилить меры борьбы с употреблением спиртных напитков, например, повысив налоги и цены на них, а также ограничить часы продажи.

Ранее стало известно о том, что в Подмосковье продажу алкоголя во дворах жилых домов и общепите ограничили двумя часами в день.

