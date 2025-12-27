Реклама

16:24, 27 декабря 2025

Назван самый высокооплачиваемый артист 2025 года

Самым высокооплачиваемым артистом 2025 года стал Ваня Дмитриенко
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Самым высокооплачиваемым артистом в 2025 году стал певец Ваня Дмитриенко. Об этом сообщает Telegram-канал Starhit.

«Самый высокооплачиваемый артист 2025 года — 20‑летний Ваня Дмитриенко. По подсчетам Readovka, за 33 концерта он заработал 924 миллиона рублей», — сказано в публикации.

Сразу за Дмитриенко следует певец Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Татьяна Буланова и Сергей Лазарев. Приблизилась к показателям молодого артиста певица Надежда Кадышева, которая заработала 900 миллионов рублей за 36 выступлений.

