07:14, 27 декабря 2025Россия

Названо число сбитых за ночь украинских БПЛА над Кубанью и Адыгеей

Минобороны РФ: Над Кубанью и Адыгеей за ночь сбито семь украинских БПЛА
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российскими дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь, с 26 на 27 декабря, было обнаружено и уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

Четыре беспилотника уничтожили над территорией Краснодарского края, еще три вражеских БПЛА сбили над Республикой Адыгея. Информации о разрушениях не поступало.

До этого стало известно о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать авиационный завод в Казани. Российские военные при помощи систем радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны сумели остановить вражеские дроны.

Ранее командир технико-эксплуатационной части с позывным Булус разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) рассказал о создании «роя дронов» для удара по ВСУ.

