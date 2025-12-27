Названо число сбитых за ночь украинских БПЛА над Кубанью и Адыгеей

Российскими дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь, с 26 на 27 декабря, было обнаружено и уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

Четыре беспилотника уничтожили над территорией Краснодарского края, еще три вражеских БПЛА сбили над Республикой Адыгея. Информации о разрушениях не поступало.

До этого стало известно о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать авиационный завод в Казани. Российские военные при помощи систем радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны сумели остановить вражеские дроны.

Ранее командир технико-эксплуатационной части с позывным Булус разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) рассказал о создании «роя дронов» для удара по ВСУ.