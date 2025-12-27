Названо лучшее время для первой чашки кофе

Врач Белоусов назвал промежуток между 9:30 и 11:30 лучшим временем для кофе

Гстроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов призвал россиян не пить кофе сразу после пробуждения. Лучшее время для первой чашки этого напитка он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснил, что с шести до девяти утра уровень гормона кортизола, который в том числе отвечает за бодрствование и естественную мобилизацию организма, достигает суточного пика. Поэтому человек практически не почувствует себя бодрее, если выпьет кофе в этом время. Более того, регулярное употребление кофе в эти часы может снижать чувствительность к кофеину, из-за чего человеку будет требоваться больше напитка, чтобы добиться бодрящего эффекта, предупредил Белоусов.

«Оптимальным временем для первой чашки кофе считается промежуток между 9:30 и 11:30 утра, когда уровень кортизола естественно снижается. В этот момент кофеин наиболее эффективно поддерживает концентрацию и работоспособность, не вмешиваясь в физиологические ритмы кортизола», — рассказал врач.

Белоусов добавил, что в некоторых случаях кофе на пустой желудок может быть даже опасен. Доктор объяснил, что этот напиток стимулирует выработку желудочного сока и может усиливать симптомы гастрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или язвенной болезни. Врач уточнил, что пить кофе рекомендуется через 30-60 минут после еды.

