Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:39, 27 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Названо лучшее время для первой чашки кофе

Врач Белоусов назвал промежуток между 9:30 и 11:30 лучшим временем для кофе
Наталья Обрядина

Фото: Rawpixel.com / Freepik

Гстроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов призвал россиян не пить кофе сразу после пробуждения. Лучшее время для первой чашки этого напитка он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснил, что с шести до девяти утра уровень гормона кортизола, который в том числе отвечает за бодрствование и естественную мобилизацию организма, достигает суточного пика. Поэтому человек практически не почувствует себя бодрее, если выпьет кофе в этом время. Более того, регулярное употребление кофе в эти часы может снижать чувствительность к кофеину, из-за чего человеку будет требоваться больше напитка, чтобы добиться бодрящего эффекта, предупредил Белоусов.

«Оптимальным временем для первой чашки кофе считается промежуток между 9:30 и 11:30 утра, когда уровень кортизола естественно снижается. В этот момент кофеин наиболее эффективно поддерживает концентрацию и работоспособность, не вмешиваясь в физиологические ритмы кортизола», — рассказал врач.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Белоусов добавил, что в некоторых случаях кофе на пустой желудок может быть даже опасен. Доктор объяснил, что этот напиток стимулирует выработку желудочного сока и может усиливать симптомы гастрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или язвенной болезни. Врач уточнил, что пить кофе рекомендуется через 30-60 минут после еды.

Ранее диетолог Салена Сайнс объяснила, как на организм повлияет кофе, если его выпить среди ночи. По ее словам, если человек учится или работает ночью и пьет кофе, чтобы взбодриться, то организм все равно понимает, что наступила ночь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли мощные ракетные удары по семи энергообъектам в Киеве. Над городом поднялось огненное грибовидное облако

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Звезды НТВ отметят новоселье.

    Реклама

    Стал известен самый любимый кофе москвичей

    «Манчестер Юнайтед» захотел купить футболиста «Реала» за 200 миллионов евро

    Тело ребенка нашли в машине подо льдом в российском регионе

    Названо лучшее время для первой чашки кофе

    Появились данные о возможном повреждении ТЭЦ в Киеве

    Автобус Москва — Брест разбился в Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok