Названы новые правила тестирования мигрантов на знание русского языка

Минобрнауки РФ: Мигранты будут сдавать тест по русскому языку на компьютерах

С 1 января 2026 года мигранты будут сдавать тестирование на знание русского языка, истории России и основам российского законодательства исключительно на компьютерах с использованием дистанционных технологий. Об этом со ссылкой на Министерство науки и высшего образования России пишут РИА Новости.

Кроме того, будет проводиться ежемесячное обновление экзаменационных заданий и отказ от ранее существовавшей практики размещения ответов на них в открытом доступе.

В Минобрнауки отметили, что данные изменения нацелены на повышение прозрачности экзаменационной процедуры, а также снижение человеческого фактора в оценке знаний.

На сегодняшний день, сдать экзамен мигранты могут в 203 пунктах на территории всех субъектов России и за ее пределами. Контролирует проведение экзамена Рособрнадзор.

Осенью стало известно о том, что более трети мигрантов не сдали русский язык с первой попытки.