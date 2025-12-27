Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:16, 27 декабря 2025Россия

Названы новые правила тестирования мигрантов на знание русского языка

Минобрнауки РФ: Мигранты будут сдавать тест по русскому языку на компьютерах
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

С 1 января 2026 года мигранты будут сдавать тестирование на знание русского языка, истории России и основам российского законодательства исключительно на компьютерах с использованием дистанционных технологий. Об этом со ссылкой на Министерство науки и высшего образования России пишут РИА Новости.

Кроме того, будет проводиться ежемесячное обновление экзаменационных заданий и отказ от ранее существовавшей практики размещения ответов на них в открытом доступе.

В Минобрнауки отметили, что данные изменения нацелены на повышение прозрачности экзаменационной процедуры, а также снижение человеческого фактора в оценке знаний.

На сегодняшний день, сдать экзамен мигранты могут в 203 пунктах на территории всех субъектов России и за ее пределами. Контролирует проведение экзамена Рособрнадзор.

Осенью стало известно о том, что более трети мигрантов не сдали русский язык с первой попытки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Вспышки во время ударов в Киеве сняли на видео

    SHAMAN и Мизулина разругались на съемках известного шоу

    Россиян предупредили о «праздничных приманках» мошенников

    Появился текст молитвы за Зеленского и победу ВСУ от участников секты в Петербурге

    Названы новые правила тестирования мигрантов на знание русского языка

    Украинские чиновники сбежали из Красноармейска

    Трамп сделал загадочное заявление о Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok