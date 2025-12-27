Раскрыты гонорар и райдер уехавшего в США известного российского комика

Shot: Уехавший в США комик Незлобин получает за выступление два миллиона рублей

Известный российский комик Александр Незлобин, уехавший в США, требует от организаторов выступлений конфеты M&M's и безалкогольное пиво. Его райдер раскрыло издание Shot, которому также стал известен гонорар юмориста.

Сообщается, что Незлобин выступает на английском языке и получает за один концерт около двух миллионов рублей. В райдер артиста входят пачка конфет M&M's, банка энергетика Red Bull, бутылка кока-колы, Bluetooth-колонка, сырная тарелка и безалкогольное пиво.

В январе у артиста состоится тур по барам в городах США. По данным издания, самый дешевый билет на его концерт стоит 60 долларов (примерно 4,7 тысячи рублей), а самый дорогой — 100 долларов (7,9 тысячи рублей).

Ранее Незлобин назвал США своим домом. Он также заявил, что пока не получил американский паспорт.

Александр Незлобин — российский стендап-комик. Выступал в составе команды КВН Уральского государственного экономического института. С 2006 по 2018 год он был резидентом шоу Comedy Club на ТНТ. После этого он перешел на СТС и вел программу «Слава Богу, ты пришел!». В 2021 году Незлобин переехал в США, где продолжил строить карьеру комика.