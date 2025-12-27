Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:23, 27 декабря 2025Интернет и СМИ

Раскрыты гонорар и райдер уехавшего в США известного российского комика

Shot: Уехавший в США комик Незлобин получает за выступление два миллиона рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @nezlobinofficial

Известный российский комик Александр Незлобин, уехавший в США, требует от организаторов выступлений конфеты M&M's и безалкогольное пиво. Его райдер раскрыло издание Shot, которому также стал известен гонорар юмориста.

Сообщается, что Незлобин выступает на английском языке и получает за один концерт около двух миллионов рублей. В райдер артиста входят пачка конфет M&M's, банка энергетика Red Bull, бутылка кока-колы, Bluetooth-колонка, сырная тарелка и безалкогольное пиво.

В январе у артиста состоится тур по барам в городах США. По данным издания, самый дешевый билет на его концерт стоит 60 долларов (примерно 4,7 тысячи рублей), а самый дорогой — 100 долларов (7,9 тысячи рублей).

Ранее Незлобин назвал США своим домом. Он также заявил, что пока не получил американский паспорт.

Александр Незлобин — российский стендап-комик. Выступал в составе команды КВН Уральского государственного экономического института. С 2006 по 2018 год он был резидентом шоу Comedy Club на ТНТ. После этого он перешел на СТС и вел программу «Слава Богу, ты пришел!». В 2021 году Незлобин переехал в США, где продолжил строить карьеру комика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАБУ выехало в район офиса Зеленского

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Близкого к Зеленскому депутата связали с обысками НАБУ в районе офиса политика

    Россиянин поставил 50 рублей на теннис и выиграл 78 тысяч

    Российские геймеры устроили игровой стрим из автоприцепа прямо на ходу

    В российском регионе молодого человека два раза подряд сбили на трассе

    Стали известны подробности о воскресной встрече Трампа и Зеленского

    В российском регионе 15-летняя школьница родила в автобусе

    В «Газпроме» рассказали о «крайне сложной» ситуации с газом в Прибалтике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok