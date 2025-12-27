Новые вспышки в Киеве сняли на видео

В Киеве наблюдаются проблемы с электроснабжением

В некоторых районах Киева наблюдаются проблемы с электроснабжением, также в небе видны новые вспышки. Видео опубликовало издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Местные паблики сообщают, что в некоторых районах столицы наблюдаются проблемы с отоплением и электроснабжением», — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве сняли на видео серию вспышек в небе. Предварительно, в украинской столице была поражена ТЭЦ.

До того на видео попал удар по энергообъекту в Киеве. «Баллистические ракеты поразили цель», — говорится в публикации.

