Новые вспышки в Киеве сняли на видео

В некоторых районах Киева наблюдаются проблемы с электроснабжением, также в небе видны новые вспышки. Видео опубликовало издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.
«Местные паблики сообщают, что в некоторых районах столицы наблюдаются проблемы с отоплением и электроснабжением», — говорится в сообщении.
Ранее в Киеве сняли на видео серию вспышек в небе. Предварительно, в украинской столице была поражена ТЭЦ.
До того на видео попал удар по энергообъекту в Киеве. «Баллистические ракеты поразили цель», — говорится в публикации.