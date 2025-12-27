Оставшийся один дома 12-летний мальчик помог поймать вора

В США 12-летний мальчик помог поймать забравшегося в дом вора

В США мальчик из штата Нью-Йорк помог поймать вора, который проник в его дом. Об этом сообщает New York Post.

12-летний Тристен Тейлор из города Медфорд остался один дома днем 23 декабря. Мальчик был у себя в комнате, когда услышал звон разбитого стекла и шаги на кухне. Тейлор выбрался через окно и увидел, что по комнатам ходит незнакомец. Мальчик сразу же позвонил в полицию.

Прибывшие по вызову через три минуты правоохранители обнаружили вора в доме и задержали. Им оказался 53-летний бездомный Кристиан Гарсия. После этого Тейлор позвонил матери, чтобы сообщить о случившемся. «Он был такой спокойный, и я сначала подумала, что он шутит. Тогда он передал трубку полицейскому, и я поняла, что все серьезно», — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что в США пятилетний мальчик помог полицейским задержать преступника. Ребенок ударил злоумышленника и отобрал у него украденные ключи от машины.

