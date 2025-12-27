Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:33, 27 декабря 2025Из жизни

Оставшийся один дома 12-летний мальчик помог поймать вора

В США 12-летний мальчик помог поймать забравшегося в дом вора
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: NY Post

В США мальчик из штата Нью-Йорк помог поймать вора, который проник в его дом. Об этом сообщает New York Post.

12-летний Тристен Тейлор из города Медфорд остался один дома днем 23 декабря. Мальчик был у себя в комнате, когда услышал звон разбитого стекла и шаги на кухне. Тейлор выбрался через окно и увидел, что по комнатам ходит незнакомец. Мальчик сразу же позвонил в полицию.

Прибывшие по вызову через три минуты правоохранители обнаружили вора в доме и задержали. Им оказался 53-летний бездомный Кристиан Гарсия. После этого Тейлор позвонил матери, чтобы сообщить о случившемся. «Он был такой спокойный, и я сначала подумала, что он шутит. Тогда он передал трубку полицейскому, и я поняла, что все серьезно», — рассказала женщина.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Ранее сообщалось, что в США пятилетний мальчик помог полицейским задержать преступника. Ребенок ударил злоумышленника и отобрал у него украденные ключи от машины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского школьника смертельно ранили во время новогодней елки

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    ВСУ назвали крайними в потере Северска двух человек

    Звезду сериала «Бригада» госпитализировали из-за проблем с сердцем

    Беспилотники атаковали Москву

    Во Франции экс-советника Макрона обвинили в подстрекательстве к войне с Россией

    Москвич воспользовался банковской картой работодателя и был задержан

    Саркози, Трамп и фон дер Ляйен получили антипремии газеты Politico

    Фетисов оценил недопуск сборной России на молодежный чемпионат мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok