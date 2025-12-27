Пленный мобилизованный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиль Фарвард описал работу забравших его прямо на улице сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) фразой «мне сказали — идешь тупо на мясо». Об этом в субботу, 27 декабря, в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны России.
Фарвард отметил, что был избит при задержании сотрудниками ТЦК на улице и доставлен в украинский военкомат, после чего вскоре оказался на передовой.
«Я ходил в больницу к маме... Шесть человек выпрыгнули [из машины], ударили по голове, газовым баллончиком в глаза дунули. Проснулся в военкомате, военник был уже готов», — рассказал пленный.
Ранее сообщалось, что в 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек, что составляет почти четвертую часть численности украинской армии.