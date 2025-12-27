Пленный солдат ВСУ описал работу ТЦК фразой «мне сказали — идешь тупо на мясо»

Пленный мобилизованный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиль Фарвард описал работу забравших его прямо на улице сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) фразой «мне сказали — идешь тупо на мясо». Об этом в субботу, 27 декабря, в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны России.

Фарвард отметил, что был избит при задержании сотрудниками ТЦК на улице и доставлен в украинский военкомат, после чего вскоре оказался на передовой.

«Я ходил в больницу к маме... Шесть человек выпрыгнули [из машины], ударили по голове, газовым баллончиком в глаза дунули. Проснулся в военкомате, военник был уже готов», — рассказал пленный.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек, что составляет почти четвертую часть численности украинской армии.