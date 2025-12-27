Дипломат Касаткин: Полный демонтаж железной дороги в РФ ударит по доходу Латвии

Демонтаж железной дороги в Россию ударит по доходу Латвии. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин в интервью РИА Новости.

Касаткин отметил, что Рига понесла бы только издержки от реализации подобного негативного сценария в виде полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию. Дипломат подчеркнул, что при таком сценарии транзитная отрасль Латвии утратила бы свою доходность, что, в свою очередь, рикошетом отразилось бы на и без того дефицитном бюджете республики.

Министр обороны республики Андрис Спрудс заявлял, что Латвия может начать использовать беспилотники для контроля железнодорожных путей на границе с Россией. Он отмечал, что там можно также разместить артиллерийские системы.