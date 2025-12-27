Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:25, 27 декабря 2025Спорт

Появились подробности смерти 27-летнего норвежского биатлониста-чемпиона

VG: Маска на погибшем биатлонисте Баккене была настроена на высоту 7000 метров
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthias Schrader / Reuters

Появились подробности смерти 27-летнего норвежского биатлониста-чемпиона Сиверта Гутторма Баккена. Их приводит VG.

Гипоксическая маска, которая была надета на Баккена, когда его обнаружили, была настроена на высоту 7000 метров. Это означает, что воздух, которым биатлонист дышал через маску, содержал слишком мало кислорода. Итальянская полиция изъяла маску и проводит расследование.

VG уточняет, что гипоксические маски могут использоваться спортсменами для имитации высотных тренировок. В условиях недостатка кислорода увеличивается выработка красных кровяных клеток. Это, в свою очередь, повышает выносливость организма.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что Баккен сам надел на себя маску. Отмечается, что результаты вскрытия станут известны на следующей неделе.

23 декабря тело Баккена было найдено в гостиничном номере в Италии. В Норвежской ассоциации биатлона заявили, что сотрудничают с итальянскими властями и не владеют никакой дополнительной информацией о причинах произошедшего.

Баккен — трехкратный чемпион Европы. На этапах Кубка мира он выиграл одну гонку, а в сезоне-2021/2022 стал победителем общего зачета Кубка мира в масс-старте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это приговор от Путина». Генштаб объявил о крупных успехах в зоне СВО. Российские войска пробиваются к Славянску

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Генштаб ВСУ опроверг потерю Димитрова и Гуляйполя

    Раскрыта использованная при освобождении Гуляйполя тактика ВС России

    В Германии оценили возможность размещения западных военных на Украине

    Стал известен прогноз на матч между ЦСКА и «Спартаком»

    Польша построит противодроновые укрепления на восточной границе

    Над российским регионом подавили два украинских беспилотника

    Киев остался без света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok