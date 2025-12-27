VG: Маска на погибшем биатлонисте Баккене была настроена на высоту 7000 метров

Появились подробности смерти 27-летнего норвежского биатлониста-чемпиона Сиверта Гутторма Баккена. Их приводит VG.

Гипоксическая маска, которая была надета на Баккена, когда его обнаружили, была настроена на высоту 7000 метров. Это означает, что воздух, которым биатлонист дышал через маску, содержал слишком мало кислорода. Итальянская полиция изъяла маску и проводит расследование.

VG уточняет, что гипоксические маски могут использоваться спортсменами для имитации высотных тренировок. В условиях недостатка кислорода увеличивается выработка красных кровяных клеток. Это, в свою очередь, повышает выносливость организма.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что Баккен сам надел на себя маску. Отмечается, что результаты вскрытия станут известны на следующей неделе.

23 декабря тело Баккена было найдено в гостиничном номере в Италии. В Норвежской ассоциации биатлона заявили, что сотрудничают с итальянскими властями и не владеют никакой дополнительной информацией о причинах произошедшего.

Баккен — трехкратный чемпион Европы. На этапах Кубка мира он выиграл одну гонку, а в сезоне-2021/2022 стал победителем общего зачета Кубка мира в масс-старте.