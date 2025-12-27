Путин: Наступление в Запорожской области идет «на плечах противника»

Президент России Владимир Путин заявил, что наступление российской группировки «Восток» в Запорожской области происходит «практически на плечах противника». Его слова в ходе посещения одного из командных пунктов Объединенной группировки войск приводит РИА Новости.

«Высокие темпы наступления соединений воинских частей группировки "Восток" позволяют продвигаться вперед, освобождая Запорожскую область. Практически, насколько я понимаю, на плечах противника все это происходит», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что боевые действия на Украине не начались бы, если бы в Киеве послушали Россию. «Никаких действий боевых не будет, их бы и не было, если бы нас тогда послушали», — пояснил Путин во время посещения одного из командных пунктов Объединенной группировки войск.

27 декабря проходит совещание в ходе посещения президентом России одного из пунктов управления Объединенной группировкой войск. В нем российскому лидеру доложили о взятии под контроль Димитрова в Донецкой народной республике и Гуляйполя в Запорожской области.