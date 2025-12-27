Реклама

21:53, 27 декабря 2025Россия

Путин оценил условия завершения конфликта для Украины

Путин: Запад предлагает Украине достойные условия для завершения конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин прокомментировал условия, на которых Запад предлагает Украине завершить конфликт. Его слова приводит РИА Новости.

Путин оценил условия завершения конфликта для Украины и назвал их достойными. По его мнению, Запад предоставляет Киеву «хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу, условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины».

По мнению российского лидера, украинские власти не спешат урегулировать кризис мирным путем.

Ранее Путин обещал, что Москва достигнет всех поставленных задач через специальную военную операцию, если Киев не готов решать конфликт на Украине мирным способом. Он также напомнил, что противостояние начала Украина, а Россия лишь пытается его завершить.

